Ultim’ora: SALVINI: «TROPPI IMMIGRATI GUARDANO LA TV IN HOTEL A SPESE DEGLI ITALIANI…»

«Sicuramente non siamo stati eletti per aumentare l’Iva e le tasse». Così Matteo Salvini risponde alle domande al Senato. «L’unica cosa da non fare è svendere a pezzettini Alitalia: il turismo è il nostro petrolio e noi non possiamo non avere una compagnia di bandiera forte. Questo è poco ma sicuro, se Serve anche con l’intervento dello Stato»

Per i migranti la pacchia è stra-finita: hanno mangiato abbondantemente alle spalle degli altri per troppo tempo. Salvini, poi, ha affermato che circa «170mila profughi che guardano la tv in albergo pagati dagli italiani. E’ stata una vittoria dell’Italia, è stata una vittoria del buonsenso: in Europa l’Italia non è più sola. Siamo riusciti a bloccare una pessima controriforma, ora presto faremo una nostra proposta».