ROMA, 14 GEN – “Ho visto che Di Maio ha detto ‘prima gli italiani’. Meglio tardi che mai. Prima gli italiani è la nostra idea, e io lo invito alla manifestazione che faremo il 24 febbraio. Ho letto che i 5S vogliono cancellare la Fornero: è la mia battaglia. Non sono geloso delle nostre idee e le nostre sono piazze aperte”. Lo dice Matteo Salvini a In Mezz’ora in più, sottolineando però che queste parole non rappresentano un’apertura al dialogo con il M5S: “I 5S cambiano idea troppo spesso”.

2018-01-14_1141746355