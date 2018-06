Ultim’ora: DI MAIO:”CACCEREMO I RACCOMANDATI DALLA RAI….”

Un censimento per scovare i raccomandati nella pubblica amministrazione. È quanto annuncia Luigi Di Maio nell’intervista in onda questa sera a Porta a porta. “Ci sono altri censimenti da fare – dice – per esempio c’è il censimento di tutti i raccomandati che ci sono nella pubblica amministrazione. Dobbiamo cominciare a controllare, anche in Rai, e ristabilire il principio della meritocrazia”.

“Mi fa piacere che Salvini abbia coretto il tiro: censimenti su base razziale non si possono fare. Controlli per la sicurezza dei campi rom e dei bambini sono cosa diversa. Ma se si parla di censimenti su base razionale, no”