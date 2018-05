Matteo Salvini risponde a Luigi di Maio ma senza sbilanciarsi troppo. «Vedremo nelle prossime ore, per adesso ci ragioniamo e valuteremo». Afferma il leader della Lega durante un comizio a Sestri Levante. «Se vogliono togliere anche un solo uomo di quella squadra, il governo per me non ha senso che esista». Nel dettaglio sulla proposta di Di Maio di “spostare” Savona. «Quando abbiamo proposto il professor Savona è stato perché era il migliore per fare il ministro dell’Economia».