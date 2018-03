LAMEZIA TERME (CATANZARO), 17 MAR – “Tagli ai vitalizi? L’emergenza vera è il lavoro”. Lo ha detto Matteo Salvini a Lamezia Terme. “Il taglio dei privilegi – ha ha detto – lo abbiamo già fatto in passato. Quello che vedremo, con tutti, sono alcune idee per rilanciare il lavoro che possiamo portare insieme in Parlamento”.

