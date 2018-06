SALVINI SCATENATO CONTRO GLI IMMIGRATI: ”I 35 EURO AL GIORNO SE LI POSSONO SCORDARE…“

Il Ministro degli Interni promette di tagliare i finanziamenti che lo Stato assicura alle Cooperative per ospitare i richiedenti asilo. A quanto pare ogni anno il popolo italiano sborsa 5 miliardi di tasse per i migranti giunti sulle coste italiani Un sistema che Salvini ha sempre promesso di voler combattere.

Da Fiumicino Salvini ha spiegato cosa proverà a fare nei primi mesi di governo con l’aspirazione di ridurre le spese per l’accoglienza e dare un «futuro di speranza nel loro Paese a quelli che invece oggi salgono sui barconi e muoiono nel Mediterraneo». Ma la novità nella road map del ministro dell’Interno riguarda le Coop. «Faremo un esperimento – ha spiegato il leghista – alle cooperative invece di dare 35 euro al giorno, gliene daremo un po’ di meno, e vedremo che ci sarà un bel po’ di generosità in meno, perché c’è molte gente che accoglie per guadagnare, non perché glielo dice il buon Dio…».

Fonte: Secolod’Italia