SALVINI: «ABOLIREMO I 35 EURO AL GIORNO PER GLI IMMIGRATI»

“Stiamo lavorando come ministero dell’Interno, siamo lì da 9 giorni e cerchiamo di recuperare anni di dormite altrui. Uno dei fronti é quello dei costi che gli italiani devono sostenere per l’esercito di finti profughi. Stiamo lavorando sulla cifra 35 euro” per ogni migrante, “voglio che rientri nella media europea, perché tutti i Paesi europei spendono di meno e anche noi vogliamo spendere di meno. Sono curioso di vedere se tutti queste cooperative, questi solidali con meno di 35 euro continueranno a esserlo”. Lo ha detto Matteo Salvini che Aquarius ha aggiunto:””Vorrei averne decine di schiaffi così”. In questo modo il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha risposto a chi gli chiedeva se la decisione della Spagna di accogliere nave Aquarius non fosse uno schiaffo all’Italia. “Anzi – ha aggiunto il ministro – se il governo francese, inglese, greco, cipriota o finlandese volessero aiutarci, sono pronto a farmi prendere a schiaffi dalla mattina alla sera”. “Mi piacerebbe che Malta si assumesse le sue responsabilità, che la Francia e la Gran Bretagna fossero coinvolte, vorrei che tutti si sentissero un po’ Italia”, ha poi aggiunto Salvini che ha concluso la diretta Facebook.