SALVINI:”VIA L’IMU SUI NEGOZI E NESSUN LIMITE AI CONTANTI, SARÀ UNA RIVOLUZIONE”

Il vice presidente del consiglio Matteo Salvini è intervenuto all’assemblea Confesercenti: “Non vengo a vendere promesse, ma a parlare di quanto contenuto nel programma; ridurremo le tasse, non aumenteremo Iva e accise, ma avvieremo già nel 2018 la rivoluzione fiscale impostata sulla flat tax partendo dai redditi degli imprenditori per poi arrivare a quelli delle famiglie. E poi la lotta all’abusivismo commerciale”.

Salvini annuncia ai piccoli imprenditori riuniti a Roma per l’assemblea annuale lo stop al pagamento dell’Imu: “Ha funzionato per portare ordine nell’affitto privato, perché non portarla anche nel settore commerciale”.

Fonte: Repubblica