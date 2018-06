SALVINI:”MACRON È UN SIGNORINO, BEVE TROPPO CHAMPAGNE…”

Matteo Salvini continua a stuzzicare Parigi sulla questione immigrati, tema che tiene banco ormai da giorni.

LA DICHIARAZIONE

Il ministro degli Interni non è tipo da tirarsi indietro, anzi, rincara la dose attaccando il presidente francese Emmanuel Macron. “E’ un signorino educato che eccede in champagne. Lui a Ventimiglia schiera la polizia, non rompa le scatole all’Italia. Ci dia il numero di telefono della sua capitaneria di porto e i prossimi 10 barconi vanno a Marsiglia, visto che ha tanto da polemizzare”.

Fonte: Tgcom