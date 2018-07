Salvini sfotte:”non ho magliette rosse…è roba da radical chic”

“Che peccato, in casa non ho trovato neanche una maglietta rossa da esibire oggi…”. E l’emoticon di un bacio. In questo modo il Ministro dell’Interno Matteo Salvini prende le distanze tramite i social dall’appello di Libera e Don Ciotti a indossare oggi una maglietta rossa in memoria dei bambini morti in mare mentre tentavano di arrivare in Europa e sfuggire a guerre, fame e miseria.

Le magliette rosse ricordano i pigiamini rossi indossati dai bimbi annegati una settimana fa davanti alle coste della Libia, e la maglietta rossa del piccolo Alan Kurdi, ritrovato senza vita tre anni fa su una spiaggia turca. Le madri dei piccoli migranti tendono a vestire i propri figli di rosso durante la traversata, nella speranza che, in caso di naufragio, quel colore richiami l’attenzione dei soccorritori.

