ROMA, 12 MAR – “Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al governo, e neanche Gentiloni”: così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano del messaggio al Pd rivolto da Silvio Berlusconi in un’ intervista a “La Stampa”, in vista della formazione del nuovo governo. Salvini si è fermato brevemente coi giornalisti in via Bellerio, al termine della riunione del Consiglio Federale.

