SALVINI NON SI FERMA, BLOCCATA ALTRA NAVE DIRETTA VERSO L’ITALIA. Non c’è tregua al largo delle coste libiche. Stando alle ultimissime che giungono dalla capitaneria, al caso Aquarius, a cui Salvini dopo lo scontro di ieri con Malta dice di aver lavorato tutta la notte, si aggiunge quello di una seconda nave carica di migranti, la Sea Watch 3, al largo delle coste libiche. «Oggi anche la nave Sea Watch 3, di Ong tedesca e battente bandiera olandese, è al largo delle coste libiche in attesa di effettuare l’ennesimo carico di immigrati, da portare in Italia. L’Italia ha smesso di chinare il capo e di ubbidire, stavolta c’È CHI DICE NO.#chiudiamoiporti», scrive su Twitter il ministro dell’Interno. Esplode dunque un nuovo caso migranti a meno di 24 ore da quello della nave Aquarius con a bordo 629 migranti che continua a vagare nel Mediterraneo senza un porto dove approdare. È il risultato dello scontro tra Italia e Malta che si è consumato ieri, dopo che il governo della Valletta ha risposto ‘no’ alla richiesta di Roma di accogliere in porto – in quanto più vicino «luogo sicuro» – la nave dell’ong Sos Mediterranee, che il ministro Salvini non ha autorizzato a sbarcare in Italia. Circa 800 persone sono state recuperate da imbarcazioni italiane e internazionali in operazioni di soccorso che si sono concluse in piena notte.