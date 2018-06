SALVINI RICORDA LA SUA MATURITÀ:”RIMASI SVEGLIO FINO ALLE 4, ECCO CHE VOTO PRESI…”

Matteo Salvini fa gli auguri e dispensa consigli ai maturandi di quest’anno. Il ministro dell’Interno e leader della Lega, in un videomessaggio su Facebook, si è rivolto ai ragazzi che hanno appena iniziato ad affrontare la maturità 2018: «Tanti auguri e in bocca al lupo, io la maturità l’ho fatta più di 20 anni fa: rimasi sveglio fino alle 4 sui libri, poi dormii poche ore, è una di quelle cose che non si dovrebbero mai fare».

I RICORDI

«Presi 48 su 60, ricordo che all’orale si potevano scegliere due materie, optai per greco e storia perché di fisica non capivo assolutamente niente. La mattina mi alzai tranquillo, bevendo un caffè, e appena uscito di casa comprai la Gazzetta dello Sport, perché volevo godermela». Ed è proprio questo il consiglio ai maturandi di quest’anno: «Rilassatevi, negli anni a venire vi ricorderete tutto: la notte prima degli esami, la mattinata, le sbirciate, gli ultimi consigli, le dita incrociate… In bocca al lupo con invidia, perché tornerei indietro».