SALVINI SCATENATO:”ECCO COSA FAREMO AI ROM….” È BUFERA SU SUE PAROLE.

Matteo Salvini annuncia un censimento dei Rom: «Faremo una ricognizione, gli stranieri irregolari andranno espulsi con accordi fra Stati. Ma i rom italiani purtroppo te li devi tenere a casa».

Aggiunge che in questa settimana vedrà il Papa. “E per me è una grande gioia”. Sulle parole di Francesco aggiunge: «Giustamente lui parla alle anime, parla del bene supremo di tutti. Noi che siamo più piccoli ai rifugiati garantiamo i diritti, ma a coloro che non scappano dalla guerra diciamo che non c’è posto».

La replica del Pd

La risposta arriva dal segretario reggente del Pd Maurizio Martina, che a Rtl 102.5 afferma: «Quello che contesto è che si è utilizzata una vicenda come quella di Aquarius in maniera propagandistica, un modo di agire che ora rischia di isolare l’Italia».

Fonte: Repubblica