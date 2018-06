Matteo Salvini e la revoca della scorta a Saviano: cosa c’è di vero?

In questi giorni tra scontri istituzionali è partita la notizia riportata da vari blog di fake news per la quale Salvino toglierebbe la scorta a Saviano. Per questo motivo Saviano sarebbe preoccupato.

In realtà la notizia si riferisce un post su Facebook di dieci mesi fa

Le reali competenze sulla decisione.

In questi primi giorni di operato del governo Conte,sicuramente è il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, leader della Lega, il politico più in vista e ogni sua affermazione viene passata sotto la lente d’ingrandimento. Inoltre, il ministro Salvini è bersaglio di diversi attacchi, proprio in virtù delle sue uscite pubbliche. Ma è soprattutto il suo ‘presenzialismo’ su Facebook a dare adito anche a fraintendimenti o alla creazione di notizie non del tutto vere.

Scorta Saviano: chi decide l’assegnazione

A leggere il post, sembra chiara la volontà di Salvini di togliere la scorta allo scrittore minacciato dalla camorra. ma le date sono importanti. Infatti, il post è datato 11 agosto 2017, ovvero dieci mesi fa. Insomma, bisognerà effettivamente vedere se nel frattempo il neo ministro ha cambiato idea sull’argomento e soprattutto la competenza non è di stretta pertinenza di Salvini, ma dell’Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale (UCIS), un ufficio specifico istituito dopo l’uccisione di Marco Biagi da parte delle Brigate Rosse nel 2002.

Purtroppo quella sulla scorta è una vecchia polemica che viene riaperta di tanto in tanto: una delle ultime ‘vittime’ è il sindaco di Roma, Virginia Raggi. Quando vennero pubblicate alcune sue foto mentre va a fare la spesa scortata, un vespaio si sollevò sui social e Matteo Orfini, presidente del Partito Democratico (PD), ha scritto un post su Facebook in difesa del primo cittadino, ricordando come la scorta non sia un privilegio.