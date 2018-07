“SALVINI SI FA UN SELFIE CON IL SUPER BOSS DELLA MAFIA” IL NOTO GIORNALISTA ACCUSA IL MINISTRO. È POLEMICA.

Incredibile ma vero. Gira in rete una bellissima foto di Matteo Salvini in compagnia di un uomo per così dire sicuramente non molto illustre. E come è ovvio che sia non solo ciò non passa inosservato ma ha inasprito molto i toni e soprattutto l’opinione pubblica. E’ scattata la polemica.

IL TWEET

Al vetriolo dell’inviato di “repubblica”, paolo berizzi: “per la serie #mafiosilapacchiaèfinita ecco la foto in esclusiva del ministro matteo salvini con salvatore annacondia detto “manomozza”, boss pentito della mafia pugliese, già affiliato a cosa nostra e reoconfesso di 72 omicidi – che dicono m5s, luigi di maio e giuseppe conte?”