“Stop agli sbarchi, la pacchia è finita” il ministro Salvini lo ha detto veramente

“Voglio andare in Sicilia per monitorare gli sbarchi. Adesso si sono un po’ calmati, ma solo perché c’è il mare mosso…Per i clandestini è finita la pacchia, devono fare le valigie, con calma, ma se ne devono andare”, così Matteo Salvini dichiara alla vigilia del suo viaggio per Pozzallo (Ragusa), luogo del primo sbarco di migranti da ministro dell’Interno. “Stiamo lavorando sul tema Ong, ho le mie idee: quello che è certo è che gli Stati devono tornare a fare gli Stati e nessun vice scafista deve attraccare nei porti italiani” ha aggiunto il leader della Lega. Arriverà in città questa domenica a Pozzallo sede di un hotspot e tra le città siciliane più coinvolte nei flussi dal Nord Africa, sarà nel porto alle 15 mentre alle 12 incontrerà a Catania i cittadini in piazza Verga, al mercato per terminare la sua tappa a Modica.