SALVINI: «SUL CENSIMENTO NON MOLLO, CHIAMATEMI PURE RAZZISTA»

“Censimento dei Rom e controllo dei soldi pubblici spesi. Se lo propone la sinistra va bene, se lo propongo io è razzismo. Io non mollo e vado dritto”. Lo scrive il ministro dell’Interno Matteo Salvini su Facebook. Ma la polemica sulla schedatura dei Rom non si placa.

LA RISPOSTA AL POST

“Non si può espellere un cittadino comunitario sulla base della sua etnia. E’ super chiaro che non è legale”. Ha ribadito il portavoce della Commissione europea Alexander Winterstein. a Commissione Ue eserciterà le regole comuni, anche in materia di stato di diritto, che vanno rispettate da tutti”. Lo ha detto il commissario Ue, Pierre Moscovici, interpellato sulla proposta di un censimento dei Rom.

“Potrei esprimere un sentimento personale, ma lascio stare, la tentazione è troppo forte – ha puntualizzato Moscovici -. Bisogna rispettare l’azione del governo italiano. Quindi non commento le dichiarazioni ma vedremo le azioni. Il messaggio è molto chiaro. Abbiamo regole comuni, in materia di finanza pubblica ma anche in settori come lo Stato di diritto. L’Italia è un Paese centrale per l’Europa. Sono sicuro che rispetterà tutte le regole dell’Unione europea”.