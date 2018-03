ROMA, 30 MAR – “Quando andiamo al governo prometto che toglierò la tassa alle sigarette elettroniche”. Lo annuncia il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta su Fb da Ischia promettendo inoltre che – anche come regalo per il compleanno del figlio – smetterà di fumare da martedì.

2018-03-30_1301581408