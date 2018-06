“HA MENTITO SUL VOLO IN LIBIA”. BUFERA SU MATTEO SALVINI. STA SUCCEDENDO IN QUESTI MINUTI.

Oggi il Ministro Salvini è andato in Libia. Stamattina, prima della partenza, si è fatto ritrarre mentre si avvicinava con un fare misto tra il militaresco e il fashion blogger di Instagram ad un C27J dell’Aviazione Militare, un aereo con motore ad elica dall’aria ben lontana dai normali jet usati per i voli di Stato. Subito si sono tessute le lodi social al nostro Rambo, pronto ad andare in suolo libico come un soldato in guerra per difenderci dagli invasori africani.

Per sfizio, grazie ai grandi poteri donatici dalla noia, siamo andati a controllare su FlightRadar24 il viaggio del nostro prode eroe. I voli da e per la Libia sono pochissimi quindi si tratta di un lavoro molto facile.

Con nostra grande delusione non abbiamo trovato alcun C27J nei cieli italo-libici. Salvini non può averci mentito, ci siamo detti, sicuramente il suo volo non sarà disponibile perché segreto e militare.

Un’altra coincidenza infame è che l’unico volo europeo diretto a Tripoli nelle ore compatibili con il volo di Salvini è partito proprio dall’aeroporto di Ciampino. Si trattava di un aereo Dassault Falcon 900 LX con piano di volo riservato.Che coincidenza, proprio come gli aerei che l’aviazione militare italiana ha in dotazione per i normali voli di Stato.

Le ipotesi a questo punto sono due:

1) Siamo di fronte ad un mega complotto o una mega coincidenza che rischia di annebbiare le gesta del nostro Ministro pronto a farsi paracadutare in suolo libico per riscattare littoriamente l’orgoglio della patria.

2) Abbiamo un Ministro talmente cialtrone che usa i mezzi della nostra Aeronautica Militare come suoi set personali di becera propaganda da influencer, si scatta le foto e poi vola con il normale jet di stato mentre conta i like e legge i commenti dei suoi fan in piena esaltazione da pacchia finita. Una pacchia terminata sotto gli insulti ai suoi predecessori che usavano i jet di Stato e, da pivelli, non lo nascondevano.

Fonte: Socialisti Gaudenti