Salvini a Pontida. “Nel 2019 referendum tra noi e le elite, saremo la maggioranza”

Prime dichiarazioni del Ministro dell’Interno Matteo Salvini per il Raduno storico di Pontida giunto alla sua 28esima edizione: “Le Europee dell’anno prossimo saranno un referendum fra l’Europa delle élite, delle banche, della finanza, dell’immigrazione e del precariato, e l’Europa dei popoli e del lavoro. Il progetto consiste nel fare una alleanza internazionale dei populisti, che per me è un complimento. Penso che saremo maggioranza”.

Sondaggi confortanti per il Carroccio a pochi giorni dal suo insediamento, ma continuano i dissapori.

Il Carroccio viaggia con percentuali confortanti del 30 per cento, che spinge Salvini a dichiarazioni entusiaste. Tuttavia, ancora tutto da definire l’assetto generale degli alleati dopo le dichiarazioni contrastanti.

Tale querelle in prima linea il presidente della Camera Roberto Fico sul caso immigrazione, e il sottosegretario alle Pari opportunità Vincenzo Spadafora, per la questione legata ai diritti degli omosessuali,

“Le opinioni personali sono benvenute ma il governo è un’altra cosa”, aveva dichiarato il vicepremier in merito.