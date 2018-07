Salvini: “Basta con le richieste di asilo degli immigrati. Vadano a casa.”

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, in una lettera indirizzata a prefetti e presidenti delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale, ha chiesto un giro di vite sulla concessione dell’asilo. Tra gli altri obiettivi citati dal vicepremier figurano anche una velocizzazione nell’esame delle istanze e una stretta sui permessi di soggiorno per motivi umanitari.Per quest’ultimo, che è il beneficio più concesso (quest’anno salito a quota 28%), il titolare del Viminale ha invitato le commissioni a un esame rigoroso sulle “vulnerabilità degne di tutela”.

I rimpatri

Salvini ha deciso di spostare 42 milioni dall’accoglienza dei migranti ai rimpatri volontari. Il ministro ha sottolineato che lo spostamento è stato possibile dopo uno screening di tutti i progetti di “integrazione ed accoglienza” in corso, finanziati sia dall’Italia sia dalla Ue. “Quello che fino a poco fa era un business che faceva arricchire pochi sulle spalle di molti, diventa un investimento in sicurezza e in rimpatri – ha aggiunto – La voce è sempre quella, immigrazione, ma c’è modo e modo di usare i fondi che stanno sotto quella voce”.