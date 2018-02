PERUGIA, 6 FEB – “Con la Lega al Governo tutti i centri culturali islamici verranno chiusi specialmente se alterano i principi fondamentali come legalità e trasparenza”: a dirlo è il segretario Matteo Salvini in una nota diffusa dalla Lega Umbria. Giovedì Salvini sarà ad Umbertide per sostenere Riccardo Augusto Marchetti candidato alla Camera. Nella città umbra è in costruzione un grande centro culturale islamico.

