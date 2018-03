Salvini,premio maggioranza su Rosatellum

MODENA, 15 MAR – “L’unico modo per non prendere in giro gli italiani e fare veloce è applicare un premio di maggioranza all’attuale legge elettorale cosa che già proponemmo e il Pd rifiutò perché probabilmente fiutava l’aria. Quelli che dicono cambiamo la Costituzione, inventiamoci una nuova legge elettorale, in realtà vogliono tirare a campare per due anni. Se di nuova elegge elettorale si tratta, bisogna prendere questa e nell’arco di una settimana aggiungere un premio di maggioranza per la coalizione vincente, ed è l’unico modo per fare in fretta”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenuto a Modena per sostenere il conteggio delle schede elettorali riguardo il collegio all’uninominale del Senato che ha visto il candidato leghista Stefano Corti superato per 46 voti, nel Modenese, da Edoardo Patriarca del Pd.

