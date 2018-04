CAMPOBASSO, 17 APR – “Se ci fosse qualcuno in gamba che sottoscrive un programma che condivido perché no. Io a differenza di Di Maio non sono qua a dire o governo io o non si fa niente”. È una delle risposte date dal leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di uno ‘Speciale elezioni’ a Telemolise, in riferimento alla possibilità di una figura terza rispetto a Salvini e Di Maio come possibile candidato all’incarico di premier.

