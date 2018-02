Auto con tre donne a bordo sbanda e finisce nel fossato: 2 morte, 1 ferita

San Bonifacio- Un terribile incidente stradale ha provocato due vittime ieri sera. A San Bonifacio (Vr) un Suv con a bordo 3 donne, per cause ancora in corso d’accertamento, si è scontrato con un’altra auto finendo in un fossato. L’auto si è accartocciata su se stessa.

Uno schianto violento a San Bonifacio

Tre le persone coinvolte- come riporta Leggo- che erano a bordo: due sono decedute sul posto nonostante l’intervento dei soccorsi, e una è in gravissime condizioni all’ospedale di Borgo Trento. Illesi, invece, il conducente e il passeggero dell’altra auto.