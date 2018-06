Sangue sulla strada, morto 19enne. Erano in tre su uno scooter

Tragica fine per un ragazzo di 19 anni che ha perso la vita a causa di un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte a Roma su Ponte Marconi. In corso accertamenti sulle dinamiche del sinistro che ha coinvolto altri due a bordo dello scooter. L’impatto letale è avvenuto tra l’Audi e un Honda Sh 125“ dove erano in tre alla guida del mezzo. Lo scontro è avvenuto intorno alle 4,50 all’altezza dell’incrocio con lungotevere degli Inventori. Inutili i tentativi di soccorso per un 19enne romano che è deceduto sul colpo. Gravi anche gli altri due giovani, trasportati dalle ambulanze del 118 agli ospedali Sant’Eugenio e San Camillo. Drammatico la scena che si è presentata ai soccorritori intervenuti sul posto fra Polizia di Stato, ambulanze del 118 ed agenti del Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno poi svolto i rilievi scientifici.