Sanità italiana allo sfascio: neonato muore per colpa del ritardo di un’ambulanza. E’ accaduto a Trapani. Un bimbo è morto a poche ore dalla nascita, attendendo un’ambulanza giunta troppo tardi. Il caso ha fatto scattare anche un’indagine, aperta dalla Procura di Reggio Calabria. I due, che vivono a Polistena (Reggio Calabria), hanno raccontato il loro dramma in collegamento con Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. Il loro bambino, infatti, era nato prematuro, ma all’ottavo mese, e pesava 2,8 kg. Dopo la nascita erano sorte le prime complicazioni: il neonato avrebbe dovuto essere posizionato in un’incubatrice, ma il piccolo ospedale di Polistena non aveva un reparto di neonatologia dotato degli strumenti necessari. Per questo motivo, a Fabio era stato comunicato che il bimbo avrebbe dovuto essere trasferito all’ospedale di Reggio Calabria. «A quel punto ho detto che per me potevano portarlo anche a Roma, l’importante era salvarlo» – racconta Fabio, mentre sua moglie, distrutta dal dolore, si allontana dalla stanza – «Dopo quattro ore, l’ambulanza non era ancora arrivata e ho rivisto mio figlio, completamente cianotico. Poco dopo è morto