«Pregherò per te» il dolce messaggio per il figlio della Santarelli e di Corradi malato di cancro.

Elena Santarelli e il figlioletto Giacomo stanno combattendo insieme una battaglia durissima: il cancro del figlio di Corradi. Una storia che ha commosso tutto il mondo. Tantissimi volti dello spettacolo hanno dedicato diversi messaggi di affetto alla showgirl. Spicca quello di Alba Parietti che ha rivolto alla Santarelli, moglie di Bernardo Corradi, parole toccanti. «Elena, io non ho un Dio, ma pregherò per te e con tutto il cuore… Per te e per tutte le madri coraggiose che diventano grandi, immense per i loro figli. Tutto il mio bene le mie preghiere e il mio affetto». A mò di didascalia apparsa sotto una foto pubblica sul profilo instagram dell’attrice.