Sanzione a Cc per bandiera Secondo Reich

ROMA, 14 MAR – Tre giorni di consegna semplice per il carabiniere che aveva affisso nella propria camera della caserma Baldissera, sede del 6/o Battaglione ‘Toscana’, a Firenze, la bandiera della Kaiserliche Marine, vessillo risalente al periodo del Secondo Reich, ma talvolta usata da militanti neonazisti. Questa la sanzione inflitta oggi al militare al termine del procedimento disciplinare avviato dai suoi superiori. Ne dà notizia Grnet.it. Gli avvocati Giorgio Carta e Giuseppe Piscitelli, difensori del carabiniere, hanno preannunciato la presentazione di un ricorso gerarchico, “essendo inaccettabile – spiegano – che il ragazzo venga sanzionato non per il reale significato della sua azione e del vessillo affisso nel proprio alloggio, ma per il significato ad esso erroneamente attribuito da un giornalista e, ancor peggio, da gruppi neonazisti stranieri a digiuno di Storia, oltre che di etica”.

2018-03-14_1141782889