A detta del Consiglio distrettuale di disciplina forense di Roma, i legali non hanno alcun obbligo di chiamare i colleghi “avvocato”, specie se si tratta di comunicazioni formali ma non avvenute nell’ambito dello svolgimento della professione.

Con la decisione qui sotto allegata, infatti, un avvocato si è visto respingere l’esposto proposto nei confronti di una collega, accusata di non essersi rivolta a lui nella maniera adeguata.

La vicenda

Più in particolare, la donna, per conto di alcuni clienti, aveva inviato al collega una missiva per contestare la causazione di danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante a quello di sua proprietà. Nella lettera, tuttavia, lo aveva chiamato più volte “dottore”, pur sapendo che si trattava di un avvocato.

Fonte studio Cataldi

Quest’ultimo, quindi, ravvisando in tale scelta la volontà di prendersi gioco di lui, si era rivolto al Consiglio distrettuale di disciplina forense, lamentando una violazione degli obblighi di colleganza, correttezza e lealtà che gravano sui professionisti del foro.

La decisione

L’esposto, tuttavia, è stato archiviato per manifesta infondatezza in quanto, si legge nella decisione, sull’accusata non gravava nessun obbligo “di usare il termine Avvocato trattandosi peraltro di questione non attinente allo svolgimento dell’attività professionale”.