«Sara non era sola sull'auto». Spunta un testimone sul caso Luciani: svolta nelle indagini. Stando alle ultimissime sembrerebbe che Sara Luciani, la ragazza 21enne scomparsa venerdì scorso nons arebbe stata sola al bordo della macchina con il fidanzato trovato poi impiccato. Si affievoliscono quindi le speranze di ritrovare ancora viva Sara Luciani. Dopo il ritrovamento, in un canale, del paraurti dell'auto sulla quale è stata vista l'ultima volta con il fidanzato, il 31enne Manuel Buzzini, trovato impiccato la mattina successiva, il timore è che anche la giovane sia morta. E tra le ipotesi spunta quella di una terza persona coinvolta.