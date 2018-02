Sardegna gela, termometro a zero gradi

CAGLIARI, 27 FEB – La Sardegna settentrionale e orientale e in particolare Gallura e Ogliastra fanno i conti con il freddo e la neve. L’allerta meteo prolungato dalla Protezione civile regionale fino a domani, mercoledì 28, è stato confermato dal drastico abbassamento delle temperature. Oggi, secondo i dati di 3bmeteo, le città più fredde sono Villacidro nel Medio Campidano con quasi -1, Nuoro e Olbia con minime rispettivamente di 0 e 1 e massime di 3 e 4 gradi. Più “calde” Cagliari con minime di 3 e Oristano e Iglesias di 5. Le previsioni fornite dall’Ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu confermano il quadro climatico anche per tutta la giornata di oggi e di domani. L’aria gelida coinvolgerà i settori settentrionali dell’isola e parte di quelli orientali con precipitazioni anche nevose a quote collinari pari a 5-600 metri, mentre nelle zone interne anche a livelli più bassi.

2018-02-27_1271715628