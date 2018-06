SAVIANO:”SALVINI È CRUDELE, I GIORNALI NON PARLINO PIÙ DI LUI…”

Saviano si scaglia ancora una vota contro Salvini. Più il leghista conquista consensi, più lo scrittore s’indigna. E al crescere delle proposte (“propaganda”, direbbe Saviano) del ministro, aumentano anche affondi e insulti da parte dell’autore di Gomorra.

LA CENSURA

Non potendo impedire agli italiani di votarlo (per ora neppure lui si è spinto a tanto), l’ultima idea è la censura. Esatto. Sia chiaro: lo scrittore la definisce “forma disperata di opposizione all’orrore”. Ma è un gioco di parole, tipico di chi non vuol chiamare le cose col proprio nome. Caro Saviano, meglio dare “pane al pane e vino al vino”.

L’obiettivo finale è semplice: costringere Salvini a “ parlare di politica nell’esercizio del suo ruolo chiave di ministro dell’Interno” . In che modo? “ Propongo come provocazione intellettuale e grido di dolore a chi informa – scrive Saviano – di accettare una forma di obiezione di coscienza, non dando notizia e non commentando le affermazioni più gravi di Matteo Salvini, quelle contrarie ai principi della nostra Carta costituzionale, che ha nel proprio nucleo centrale la tutela dell’Uomo “. Insomma, i media non dovrebbero più “ continuare a parlare” dei “tweet da teatro ” del segretario del Carroccio. Censura selettiva.