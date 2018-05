Ultim’ora: Disperata offerta di Di Maio a Salvini: «Spostiamo Savona. No all’uscita dall’Euro. Ho dato la mia parola…»

In diretta su Facebook l’onorevole Luigi Di Maio ha lanciato la sua proposta per far nascere il nuovo governo Movimento 5 Stelle-Lega. «Troviamo una persona di eccellente caratura come Savona e lui rimane con un altro posto nella squadra di governo».

Il capo politico dei 5 stelle puntualizza. «Sono stati giorni duri, non mi piace come sono finiti, con un governo non votato da nessuno. Adesso bisogna scegliere se andare al voto oppure provare a fare un governo. Se ci dobbiamo ritrovare con un governo tecnico perché nella squadra dei ministri c’è un ministro non accettabile al Quirinale allora bisogna fare un ragionamento».

Poi Di Maio puntualizza che non hanno mai ideato un progamma per uscire dall’Euro o dall’UE. «Sono giorni lo sto spiegando a tutti. Adesso bisogna cercare una soluzione. Si vota o facciamo un governo del cambiamento dando a Savona un altro ministero»

Adesso deve parlare la Lega.