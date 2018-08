Non solo vibrazioni, rumori e sporcizia: si teme per la tenuta. Il consiglio di quartiere si appella a sindaco e Autostrade. Nel 2017 fu riportato già il reportage della Tribuna di Treviso.

I piloni dell’A27, a Vittorio Veneto, tornano al centro dell’attenzione: da anni i residenti denunciano il progressivo degrado delle strutture nei pressi di località San Fris.

Lì piloni del viadotto dell’autostrada si stanno scrostando e i pezzi di cemento volano a terra, protetti (si fa per dire) da transenne portate dal Comune.

Il passaggio delle auto sui giunti dell’A27 provoca rumori insopportabili, specie per chi abita sotto e non riesce a dormire di notte. Quando piove, gli scarichi che erano a norma trent’anni fa, al momento della realizzazione dell’infrastruttura, oggi costringono i residenti a fare i conti con quanto di peggio l’acqua può lavare sul nastro d’asfalto. Autostrade avrebbe assicurato che non sussiste rischio crollo.

Dopo la tragedia di Genova massima attenzione per altre infrastrutture in Italia a rischio crollo