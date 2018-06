+++ SCANDALO AL COMUNE: ARRESTATO IL SINDACO E IL CAPO DEI VIGILI URBANI +++ E’ accaduto a Grumo Nevano e molto pesanti sraebbero le accuse rivolte proprio nei confronti del primo cittadino. Arrestato l’attuale sindaco Pietro Chiacchio, già ai domiciliari e sotto processo per corruzione, l’ex primo cittadino Vincenzo Brasiello (oggi responsabile dei procedimenti per il settore igiene urbana al Comune di Marano), l’attuale comandante della polizia municipale Luigi Chiacchio (solo omonimo del sindaco), nonché responsabile del servizio ecologia e un vigile urbano, Antonio Pascale, appena rimesso in libertà dai domiciliari, sotto processo insieme all’attuale sindaco per corruzione. Misure cautelari più leggere per l’ex comadante della polizia muncipale e per Antimo Verde, amministratore della società Capasso Ecologia, la ditta che raccoglie i rifiuti a Grumo Nevano per i quali è stata applicata la misura dell’obbligo della firma presso la caserma dei carabinieri.