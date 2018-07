SCANDALO IN UN ORFANOTROFIO DELL’ORDINE DI MADRE TERESA DI CALCUTTA: UN’INFERMIERA E UNA SUORA VENDEVANO NEONATI A 1500 EURO.

In India si è consumata una storia misera che nasce dal bisogno di intascare qualche soldo, ma infanga il nome delle suore di Santa Teresa di Calcutta, premio Nobel per la Pace nel 1979, e che nasconde una crociata per eludere una nuova legge che consente le adozioni a single e divorziati.

L’ACCADUTO

Il neonato, alla radice di questa vicenda, si affaccia al mondo il 1 maggio. Destino vuole che la madrea si trovi nel rifugio per ragazze-madri «Cuore Puro», gestito dalle Missionarie della Carità di Madre Teresa, uno degli orfanotrofi di Ranchi, capitale del Jharkhand, che si trova in Via della Prigione. Due settimane dopol’ infermiera Anima Indwar consegna illecitamente il neonato a una coppia dell’ Uttar Pradesh in cambio di 120 mila rupie (circa 1500 euro).

Un’ ispezione a sorpresa di un’organizzazione di tutela infantile mette in allarme Anima che contatta i genitori, chiedendo loro di riportare il neonato all’orfanotrofio con la scusa di controllo medico obbligatorio. Appena ha il piccolo, Anima svanisce tra i corridoi del Cuore Puro per non riapparire più.

I genitori adottivi si rivolgono all’organizzazione di tutela infantile che sta facendo l’ ispezione che avverte le autorità giudiziarie. Ieri Anima e la suora vengono arrestate e l’ indagine si allarga alle tre complici. Nelle stanze della suora del Cuore Puro sono state recuperate 100 mila rupie (circa 1250 euro), mentre il piccolo orfano è stato preso in cura dal Cwc.

Fonte: Dagospia