Sono il terrore dell’estate. Scatta la prevenzione

Con il caldo proliferano i fastidiosissimi insetti come le zanzare, zecche ed altri e le loro punture, oltre a darci fastidio, possono trasmettere complicate malattie della pelle e del sangue.

Rossore, bruciore, gonfiore possono essere i sintomi di una puntura indesiderata.

Come prevenire le loro punture? Oltre ai prodotti specifici e farmacologici, deterrenti alla citronella e spray che allontanano questi fastidiosi animali, nel caso di viaggi esotici gli esperti suggeriscono di vaccinarsi adeguatamente per scongiurare gravi patologie come la febbre gialla o il rischio di contrarre il virus Zika.

Attenti anche agli animali domestici, anche loro vanno protetti!