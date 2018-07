SCHIANTO FATALE in autostrada, muore noto volto dello spettacolo

Dramma sulle strade veronesi. L’incidente stradale è avvenuto poco dopo la mezzanotte tra domenica e lunedì sull’autostrada del Brennero. La vittima è il direttore commerciale e marketing della Fondazione Arena di Verona, Corrado Ferraro, che aveva compiuto 56 anni lo scorso 23 luglio, Ferraro ha riportato ferite gravissime. Trasportato in fin di vita all’ospedale di Borgo Trento, è morto nella nottata.

L’investitore, trovato ubriaco, positivo all’alcoltest, è stato arrestato per omicidio stradale aggravato. Si tratta di un 35enne di Rovereto. Il dirigente della Polizia stradale di Verona in una conferenza stampa ha precisato che l’uomo è stato sottoposto per due volte all’alcoltest, risultando positivo all’etilometro nelle due prove con valori di 1,42 e 1,47 grammi per litro.

Fonte: Fan Page