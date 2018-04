A4, schianto fra tre mezzi pesanti: ​c’è un morto

Spaventoso incidente mortale questa mattina intorno alle 7.30 in A4, tra i caselli di Vicenza est e ovest, in direzione Milano. Lo scontro è avvenuto tra tre mezzi pesanti come riporta il gazzettino: deceduto un autista.I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli e non senza difficoltà liberato l’autista utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici. Purtroppo nonostante i soccorsi il personale medico del suem 118 ha dovuto dichiarare la morte del conducente che occupava l’ultimo autoarticolato. Illesi gli autisti dei primi due mezzi tamponatesi. Sul posto la polizia stradale e gli ausiliari dell’autostrada. Ci sono lunge code.