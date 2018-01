Non indossava le cinture quando l’auto che guidava s’è scontrata frontalmente con una macchina che proveniva dalla corsia opposta. Massimo Pizzol, 18 anni di San Fior, è morto sul colpo per il grave politrauma riportato nell’impatto. Il suo amico e coetaneo, che gli sedeva a fianco, s’è salvato proprio perché le cinture le indossava. L’ultima tragedia della strada nella Marca s’è consumata nella notte tra sabato e domenica, sulla Pontebbana, nel territorio comunale di San Fior.

Il bilancio è pesante: un giovane morto e altri due feriti in modo grave. Erano da poco passate le 4. Massimo Pizzol era alla guida della sua Fiat Punto blu. Accanto c’era il suo caro amico, Riccardo Covre, compaesano e coetaneo. Stavano tornando a casa, dopo una serata trascorsa assieme, probabilmente nei locali della zona. Mentre percorreva in direzione di Conegliano il tratto della Pontebbana di viale Europa a San Fior, in prossimità del Doner Kebab, l’auto di Pizzol ha invaso la corsia opposta, proprio quando stava sopraggiungendo una Peugeot 208, diretta verso il Friuli, condotta da M.D., 28 anni di Pordenone.