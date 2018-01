Schulz, ‘ampio sostegno da Spd Baviera’

BERLINO, 17 GEN – La missione bavarese di Martin Schulz, in vista del voto di domenica sulla Grosse Koalition, restituisce il sorriso al leader dei socialdemocratici, che oggi ha trovato nella sezione locale del partito “ampio sostegno”, come ha detto comparendo alla fine davanti alla stampa. Se da un lato Angela Merkel ha auspicato che l’Spd decida di procedere alle consultazioni, la cancelliera ha anche chiarito che i risultati dei colloqui esplorativi, “nei suoi punti cruciali, non potrà essere sottoposto a nuove trattative”. Un principio che Schulz sembra accettare, ma l’ex presidente del Parlamento Ue ha anche affermato che le consultazioni saranno il momento in cui quei risultati “potranno essere approfonditi e precisati”. Nei giorni scorsi lo scontro sulla possibile nuova Grosse Koalition nella partito si è inasprito, con l’offensiva lanciata dai giovani dello Juso e diversi direttivi regionali che hanno votato contro, come quello di Berlino.

2018-01-17_1171726500