«Sciacalle, andate via!» Da Torino a Genova per rubare nelle case sgomberate dopo il crollo

Non lontano da dove ci sono le macerie e ancora si scava per cercare i dispersi, tre torinesi sono state arrestate mentre cercavano di rubare nelle case lasciate vuote dagli oltre 600 sfollati di Genova. Sono state sorprese con il kit dello scasso in mano.

Le sciacalle

Sono tre donne sinti di 18, 36 e 45 anni, residenti a Torino. Sono state arrestate dalla polizia in via San Donà del Pive, sul Polcevera, dal lato opposto a via Fillak. Le due adulte sono state processate per direttissima e portate nel carcere di Pontedecimo, la più giovane, invece, è stata rimandata a Torino con l’obbligo di firma nel capoluogo piemontese e il divieto di dimora a Genova. (Repubblica)