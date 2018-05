L’Istituto di geofisica e vulcanologia ha registrato una decina di scosse tra le 11:36 e le 12.28 con profondità tra gli 11 e i 31 chilometri. Hanno tremato in particolare i centri di Milo e Sant’Alfio, in provincia di Catania

Una decina scosse di terremoto in meno di un’ora sono state registrate nell’area dell’Etna. La magnitudo è compresa tra 2.1 e 3.2, la profondità tra gli 11 e i 31 chilometri. A registrarle, tra le 11:36 e le 12.28 di oggi, 25 maggio, è stato l’Istituto di geofisica e vulcanologia. Le scosse si sono avvertite in particolare a Milo e a Sant’Alfio, in provincia di Catania, e seguono le due registrate ieri, 24 maggio.