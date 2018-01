TRENTO, 23 GEN – Uno sciatore è morto questo pomeriggio in seguito ad una caduta mentre stava effettuando una discesa lungo una pista di Folgarida, nel Trentino occidentale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della pattuglia sciistica e l’elicottero di Trentino Emergenza, ma i soccorritori non hanno potuto che constatare la morte del turista in seguito ai gravi traumi riportati nella caduta. Ancora non sono note le generalità della vittima, proveniente da fuori regione.

