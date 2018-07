Scivola con lo scooter e muore schiacciata sotto un Tir. L’orribile fine della ragazza, le urla disperate della famiglia.

Una ragazza di 22 anni ha perso la vita dopo essere stata coinvolta in un terribile incidente stradale mentre era bordo del suo scootera a Monte di Malo. Il dramma sulla strada provinciale 124 Priabonese quando la giovane ha perso il controllo del motorino e ha sbandato finendo sull’asfalto. Uno schianto che non avrebbe avuto conseguenze mortali ma un tragico destino ha voluto che in quel momento sopraggiungesse un camion dalla direzione opposta che ha travolto ragazza.

Il fatto

Nella caduta Ylenia, la vittima, è finita per scivolare sotto le ruote dell’autocarro, un Fiat Iveco condotto da un 57enne di Nogarole, ed è morta sul colpo. Inutili i successivi soccorsi sanitari giunti sul posto dopo la chiamata di emergenza al 118. I medici arrivati in ambulanza hanno potuto solo constatare il decesso della ragazza.

Fonte: FanPage