Non c’è stato nulla da fare, dopo 15 giorni di preoccupazione poi la triste notizia

I familiari avevano lanciato l’allarme due settimane fa, dopo che era uscito da casa si erano perse le sue tracce, quelle dell’escursionista Dante Bonezzi, il 71enne di Reggio Emilia allontanatosi il giorno 26 maggio. L’uomo, uscito per i suoi soliti cammini montana, era a bordo della sua vettura ma non aveva fatto più rientro nella sua abitazione. Nella preoccupazione generale dei parenti, era scattato l’allarme con foto segnaletica. Purtroppo le triste notizia del cadavere rinvenuto in località Prati di Camporaghena, nel territorio del comune di Comano da alcuni volontari impegnati nelle ricerche dell’anziano, ha stoppato ogni tipo di speranza. Il corpo, trovato l’altro giorno in un canalone, ha messo in atto gli interventi di recupero del soccorso alpino e il supporto di un elicottero.