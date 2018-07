“No Pecorino Si Frocio…” il famoso ristorante nella bufera per scontrino omofobo.

“No pecorino, sì frocio”, questa è la scritta che due clienti, di un noto ristorante della capitale, si sono trovati di fronte al momento del pagamento della loro serata. Quella scritta non doveva finire nelle mani dei due e, una serata che doveva essere piacevole, si è trasformata in una brutta avventura per la coppia gay. I ragazzi, ventenni, hanno segnalato la vicenda al Gay Center. I due hanno ordinato dei primi, chiedendo di sostituire dalla carbonara il pecorino con il parmigiano. Poi la scritta orribile.

Intervenuta anche la proprietaria per redimere l’infelice situazione. Niente scuse!

I due ragazzi, provati dall’offesa, hanno provato a discutere anche con il cameriere ,

che ha però sbeffeggiato loro fino a che non è intervenuta la proprietaria che ha deciso di offrire la cena, senza però chiedere loro scusa.