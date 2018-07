Impatto frontale sulla strada, scontro auto-moto e poi la tragedia

Sangue sulla strada per un impatto violento tra una auto e una moto, nella zona del bolognese.

Più precisamente, a Crevalcore in provincia di Bologna a tutta velocità una moto si è scontrata contro una vettura provocando un impatto fatale. Il centauro di 46 anni, originario dell’Est Europa, è morto a causa delle ferite riportare, mentre gli occupanti della vettura Ford Focus, una coppia di anziani di 74 anni, sono rimasti feriti e condotti, in codice di media gravità, all’Ospedale Maggiore di Bologna.

Immediati i soccorsi dei sanitari

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, due ambulanze, una auto-medica e l’elisoccorso, oltre agli agenti dei vigili del fuoco. Intanto, si analizza la dinamica esatta dell’incidente.